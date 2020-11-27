Единственным и основным показателем по введению жесткого карантина является именно заполненность коек. Речь идет о способности медицинской системы оказывать помощь всем без исключения.

Сейчас можно наблюдать стабилизацию тенденции заполняемости коек. Из-за этого срок пребывания людей в больницах будет меньше. Об этом в эфире 24 канала рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам главы Минздрава, люди обращаются в больницу и при соответствующих симптомах их госпитализируют.

Это основные критерии, если мы говорим о введении жесткого карантина. Именно эпидемиологическая ситуация как следствие, на основе которой мы анализируем заполняемость больниц,

– рассказал министр здравоохранения.

Увеличение количества коек для больных

В то же время он рассказал, что в министерстве нашли возможности при необходимости увеличить количество коек для лечения больных COVID-19 до 90 тысяч. Сейчас оборудовано 56 тысяч койкомест, соответственно обеспеченных кислородом коек – уже 28 из 36 тысяч, сообщил глава Минздрава.

"При почти 56 тысячах коек, которые отведены под лечение для больных COVID-19, у нас заполнено 49,9%", – сообщил Максим Степанов.

Справка. От начала 2020 года COVID-19 диагностировали у 693 407 граждан Украины, из них выздоровели – 326 238. К сожалению, умерли от осложнений коронавирусной болезни 11 909 украинцев.

Максим Степанов о ситуации с COVID-19: смотрите видео 24 канала