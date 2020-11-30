Ситуация ужасная, – Степанов без предупреждения проверил областную больницу в Житомире
Максим Степанов без предупреждения посетил 29 ноября Житомирскую областную больницу имени Гербачевского. Результаты инспекции шокировали министра здравоохранения: инфекционный контроль отсутствует, а из заявленных кислородных точек есть только половина.
Степанов обнаружил нарушения в Житомирской областной больнице
Об инфекционном контроле
Больница имени Гербачевского принимает пациентов с COVID-19 с 6 ноября, как написал глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке. С тех пор 11 человек уже госпитализировали.
Напомним Степанов анонсировал проверки по всем больницам Украины после трагедии в Жовкве
При этом больница до сих пор (по состоянию на 29 ноября) не заключила договор с НСЖУ (Национальная служба здоровья Украины).
По инфекционному контролю в этой больнице – ситуация ужасная, так как его нет,
– подчеркнул Степанов.
Врачи рассказали министру, что "не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты", хотя ими "учреждение обеспечено полностью".
О кислороде
Степанов сообщил, что обнаружил "существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородных точках".
Подано было 117, в реальности же – 66. Оказалось, что в статистику попадают якобы "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечения COVID-19,
– написал министр.
По его словам, с этой проблемой ответственные лица уже получили поручение разобраться.
О других больницах Житомира
Министр также проверил еще 2 больницы в Житомире, которые принимают пациентов с коронавирусом – городскую больницу № 1 и городскую больницу № 2 имени Павлусенко.
- В этих больницах проблем не обнаружено: кислородом они обеспечены полностью, есть запас концентраторов. Более того, даже пациенты говорят, что не имели проблем с госпитализацией и ничего не докупают из лекарств.
Что касается медперсонала, то он "оптимистично настроен", проблем с надбавками к зарплате – нет.
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