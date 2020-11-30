Максим Степанов без предупреждения посетил 29 ноября Житомирскую областную больницу имени Гербачевского. Результаты инспекции шокировали министра здравоохранения: инфекционный контроль отсутствует, а из заявленных кислородных точек есть только половина.

Степанов обнаружил нарушения в Житомирской областной больнице

Об инфекционном контроле

Больница имени Гербачевского принимает пациентов с COVID-19 с 6 ноября, как написал глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке. С тех пор 11 человек уже госпитализировали.

Напомним Степанов анонсировал проверки по всем больницам Украины после трагедии в Жовкве

При этом больница до сих пор (по состоянию на 29 ноября) не заключила договор с НСЖУ (Национальная служба здоровья Украины).

По инфекционному контролю в этой больнице – ситуация ужасная, так как его нет,

– подчеркнул Степанов.

Врачи рассказали министру, что "не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты", хотя ими "учреждение обеспечено полностью".

О кислороде

Степанов сообщил, что обнаружил "существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородных точках".

Подано было 117, в реальности же – 66. Оказалось, что в статистику попадают якобы "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечения COVID-19,

– написал министр.

По его словам, с этой проблемой ответственные лица уже получили поручение разобраться.

О других больницах Житомира

Министр также проверил еще 2 больницы в Житомире, которые принимают пациентов с коронавирусом – городскую больницу № 1 и городскую больницу № 2 имени Павлусенко.

В этих больницах проблем не обнаружено: кислородом они обеспечены полностью, есть запас концентраторов. Более того, даже пациенты говорят, что не имели проблем с госпитализацией и ничего не докупают из лекарств.

Что касается медперсонала, то он "оптимистично настроен", проблем с надбавками к зарплате – нет.

Важно знать Недостаток воздуха: что чувствуют пациенты с тяжелым течением COVID-19