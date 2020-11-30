За минувшие сутки в России зарегистрировали 26 338 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 30 ноября РФ сообщила о 2 295 654 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 6511, в Санкт-Петербурге – 3691, в Подмосковье – 1064, в Нижегородской области – 458.

За минувшие сутки в России умерли 368 пациентов с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умерли 39 895 больных коронавирусом.

Поправились за минувшие сутки 17 247, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 778 704 человека. Всего в РФ сделали 76,4 миллиона тестов. Сейчас в стране 477 055 активных случаев, что больше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное