Коронавирус в России: снова новый рекорд
За минувшие сутки в России зарегистрировали 27 543 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 27 ноября РФ сообщила о 2 215 533 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 7 918, в Санкт-Петербурге – 3 687, в Подмосковье – 1 058, в Нижегородской области – 459.
За минувшие сутки в России умерли 496 пациентов с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умерли 38 558 больных коронавирусом.
Выздоровели за прошедшие сутки 26 682 человека, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 712 174 человека. Всего в РФ сделали 74,8 миллиона тестов. Сейчас в стране 464 801 активный случай, что больше, чем за прошедшие сутки.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1 000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцины против COVID-19.
- У трех медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
- Российские ученые трижды повышали эффективность своей вакцины против коронавируса.
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