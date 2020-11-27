За минувшие сутки в России зарегистрировали 27 543 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 27 ноября РФ сообщила о 2 215 533 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 7 918, в Санкт-Петербурге – 3 687, в Подмосковье – 1 058, в Нижегородской области – 459.

За минувшие сутки в России умерли 496 пациентов с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умерли 38 558 больных коронавирусом.

Выздоровели за прошедшие сутки 26 682 человека, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 712 174 человека. Всего в РФ сделали 74,8 миллиона тестов. Сейчас в стране 464 801 активный случай, что больше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное