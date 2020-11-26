За минувшие сутки в России зарегистрировали 25 487 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 26 ноября РФ сообщила о 2 187 990 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 6 075, в Санкт-Петербурге – 3 669, в Подмосковье – 1 022, в Нижегородской области – 453.

За минувшие сутки в России умерли 524 пациента с COVID-19. Это наибольшее количество за все время пандемии. В целом с момента начала пандемии в России умерли 38 062 больных коронавирусом.

Поправились за минувшие сутки 25 073 человека, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 685 492 человек. В общем в РФ сделали 74,2 миллиона тестов. Сейчас в стране 464 546 активных случаев, что больше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное