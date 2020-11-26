Коронавирус в России: рекордная суточная смертность и количество новых больных
За минувшие сутки в России зарегистрировали 25 487 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 26 ноября РФ сообщила о 2 187 990 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 6 075, в Санкт-Петербурге – 3 669, в Подмосковье – 1 022, в Нижегородской области – 453.
За минувшие сутки в России умерли 524 пациента с COVID-19. Это наибольшее количество за все время пандемии. В целом с момента начала пандемии в России умерли 38 062 больных коронавирусом.
Поправились за минувшие сутки 25 073 человека, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 685 492 человек. В общем в РФ сделали 74,2 миллиона тестов. Сейчас в стране 464 546 активных случаев, что больше, чем за прошедшие сутки.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Русские все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцины против COVID-19.
- У трех медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
- Российские ученые трижды повышали эффективность своей вакцины против коронавируса.
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