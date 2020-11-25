За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 675 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 25 ноября РФ сообщила о 2 162 503 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 4685, в Санкт-Петербурге – 3421, в Подмосковье – 1005, в Нижегородской области – 457.

За минувшие сутки в России умерли 507 пациентов с COVID-19. Это наибольшее количество за все время пандемии. Всего с момента начала пандемии в России умерли 37 538 больных коронавирусом.

Поправились за минувшие сутки 25 748, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 660 419 человек. Всего в РФ сделали 73,7 миллиона тестов. Сейчас в стране 464 546 активных случаев, что меньше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное