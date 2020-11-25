Коронавирус в России: снова за сутки умерло рекордное количество людей
За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 675 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 25 ноября РФ сообщила о 2 162 503 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 4685, в Санкт-Петербурге – 3421, в Подмосковье – 1005, в Нижегородской области – 457.
За минувшие сутки в России умерли 507 пациентов с COVID-19. Это наибольшее количество за все время пандемии. Всего с момента начала пандемии в России умерли 37 538 больных коронавирусом.
Поправились за минувшие сутки 25 748, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 660 419 человек. Всего в РФ сделали 73,7 миллиона тестов. Сейчас в стране 464 546 активных случаев, что меньше, чем за прошедшие сутки.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования информации с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцины против COVID-19.
- У трех медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
- Российские ученые трижды повышали эффективность своей вакцины против коронавируса.
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