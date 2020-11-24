За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 326 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 24 ноября РФ сообщила о 2 138 828 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

Также на тему: Свыше 12 тысяч больных: COVID-19 в Украине не отступает

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 5 838, в Санкт-Петербурге – 3 179, в Подмосковье – 970, в Нижегородской области – 443.

За минувшие сутки в России умер 491 пациент с COVID-19. Это наибольшее количество за все время пандемии. В целом с момента начала пандемии в России умер 37 031 больной коронавирусом.

Поправились за минувшие сутки 23 226, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 634 671 человек. В общем в РФ сделали 73,3 миллиона тестов. Сейчас в стране 467 126 активных случаев, что больше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное