За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 318 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 20 ноября РФ сообщила о 2 039 926 пациентов с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 6902, в Санкт-Петербурге – 2394, в Подмосковье – 887, в Нижегородской области – 444.

За минувшие сутки в России умер 461 пациент с COVID-19. Это наибольшее количество за все время пандемии. Всего с момента начала пандемии в России умерло 35 311 больных коронавирусом.

Поправились за минувшие сутки 24 758, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 551 414 человек. Всего в РФ сделали 71,2 миллиона тестов. Сейчас в стране 453 201 активный случай, что меньше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное