Коронавирус в России: снова новый рекорд
За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 318 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 20 ноября РФ сообщила о 2 039 926 пациентов с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 6902, в Санкт-Петербурге – 2394, в Подмосковье – 887, в Нижегородской области – 444.
За минувшие сутки в России умер 461 пациент с COVID-19. Это наибольшее количество за все время пандемии. Всего с момента начала пандемии в России умерло 35 311 больных коронавирусом.
Поправились за минувшие сутки 24 758, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 551 414 человек. Всего в РФ сделали 71,2 миллиона тестов. Сейчас в стране 453 201 активный случай, что меньше, чем за прошедшие сутки.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Русские все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцину против COVID-19.
- У троих медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
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