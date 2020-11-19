Коронавирус в России: зафиксировали свыше 2 миллионов случаев инфицирования
По состоянию на утро 19 ноября в России выявлено 23 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд суточного прироста заболеваемости в стране.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 6 438, в Санкт-Петербурге – 2 312, в Подмосковье – 880, в Нижегородской области – 441.
Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 2 015 608 человек.
За сутки от коронавируса умерли еще 463 пациента, что стало новым максимальным показателем суточной смертности с начала пандемии. В целом, по официальной статистике, умерли 34 850 человек.
Выздоровели в общей сложности 1 526 656 человек, за последние сутки из больниц выписались 25 573 пациента.
Также в России проведено более 70,6 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса. Сейчас в стране 454 102 активных случая, что меньше почти на 2 тысячи, чем за прошедшие сутки.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцины против COVID-19.
- У троих медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
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