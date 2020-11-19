По состоянию на утро 19 ноября в России выявлено 23 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд суточного прироста заболеваемости в стране.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 6 438, в Санкт-Петербурге – 2 312, в Подмосковье – 880, в Нижегородской области – 441.

Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 2 015 608 человек.

За сутки от коронавируса умерли еще 463 пациента, что стало новым максимальным показателем суточной смертности с начала пандемии. В целом, по официальной статистике, умерли 34 850 человек.

Выздоровели в общей сложности 1 526 656 человек, за последние сутки из больниц выписались 25 573 пациента.

Также в России проведено более 70,6 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса. Сейчас в стране 454 102 активных случая, что меньше почти на 2 тысячи, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное