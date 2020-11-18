За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 985 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 18 ноября РФ сообщила о 1 991 998 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 4174, в Санкт-Петербурге – 2215, в Подмосковье – 864, в Нижегородской области – 432.

За минувшие сутки в России умерли 456 пациентов с COVID-19. Это наибольшее количество за все время пандемии. Всего с момента начала пандемии в России умерло 34 387 больных коронавирусом.

Поправились за минувшие сутки 25 179, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 501 083 человека. Всего в РФ сделали 70 миллионов тестов. Сейчас в стране 456 528 активных случаев, что меньше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное