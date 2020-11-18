COVID-19 в России: 18 ноября зафиксировали рекордную суточную смертность
За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 985 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 18 ноября РФ сообщила о 1 991 998 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.
Также на тему: COVID-19 в Украине: за день заразились более 12 тысяч человек, 256 умерли
Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 4174, в Санкт-Петербурге – 2215, в Подмосковье – 864, в Нижегородской области – 432.
За минувшие сутки в России умерли 456 пациентов с COVID-19. Это наибольшее количество за все время пандемии. Всего с момента начала пандемии в России умерло 34 387 больных коронавирусом.
Поправились за минувшие сутки 25 179, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 501 083 человека. Всего в РФ сделали 70 миллионов тестов. Сейчас в стране 456 528 активных случаев, что меньше, чем за прошедшие сутки.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Русские все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцину против COVID-19.
- У трех медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
Поделиться новостью