За минувшие сутки в России зарегистрировали 22 778 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 17 ноября РФ сообщила о 1 971 013 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 5882, в Санкт-Петербурге – 2130, в Подмосковье – 839, в Нижегородской области – 407.

За минувшие сутки в России умерли 442 пациента с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умер 33 931 больной коронавирусной инфекцией.

Поправились за минувшие сутки 22 055 людей, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 475 904 человек. Всего в РФ сделали 69,5 миллиона тестов. Сейчас в стране 461 178 активных случаев.

Коронавирус в России: основное