За минувшие сутки в России зарегистрировали 22 778 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 16 ноября РФ сообщила о 1 948 603 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 6 360, в Санкт-Петербурге – 2 039, в Подмосковье – 810, в Нижегородской области – 433.

За минувшие сутки в России умерли 303 пациента с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умерли 33 489 больных коронавирусной инфекцией.

Поправились за минувшие сутки 13 864 человека, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 453 849 человек. Всего в РФ сделали 69,1 миллиона тестов. Сейчас в стране 461 265 активных случаев.

Коронавирус в России: основное