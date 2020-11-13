За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 983 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 13 ноября РФ сообщила о 1 880 551 пациенте с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавируса есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 5974, в Санкт-Петербурге – 1756, в Подмосковье – 760, в Нижегородской области – 433.

За минувшие сутки в России умерли 411 пациентов с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умерли 32 443 больных коронавирусной инфекцией.

Поправились за прошедшие сутки 18 735 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 406 903 человека. Всего в РФ сделали 67,3 миллиона тестов. Сейчас в стране 441 205 активных случаев.

Коронавирус в России: основное