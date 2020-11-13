Коронавирус в России: снова новый рекорд
За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 983 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 13 ноября РФ сообщила о 1 880 551 пациенте с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавируса есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 5974, в Санкт-Петербурге – 1756, в Подмосковье – 760, в Нижегородской области – 433.
За минувшие сутки в России умерли 411 пациентов с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умерли 32 443 больных коронавирусной инфекцией.
Поправились за прошедшие сутки 18 735 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 406 903 человека. Всего в РФ сделали 67,3 миллиона тестов. Сейчас в стране 441 205 активных случаев.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Русские все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцину против COVID-19.
- У трех медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
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