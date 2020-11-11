За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 851 нового больного COVID-19. В целом, по состоянию на 11 ноября РФ сообщила о 1 836 960 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

Также на тему: Степанов объяснил, какие симптомы считаются легким течением коронавируса

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 4 477, в Санкт-Петербурге – 1 574, в Подмосковье – 701, в Нижегородской области – 414.

За минувшие сутки в России умерли 432 пациента с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умерли 31 593 больных коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за прошедшие сутки 18 616 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 369 357 человек. Всего в РФ сделали 65,1 миллиона тестов. Сейчас в стране 436 010 активных случаев.

Коронавирус в России: основное