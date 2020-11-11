Коронавирус в России: рекорд суточной смертности
За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 851 нового больного COVID-19. В целом, по состоянию на 11 ноября РФ сообщила о 1 836 960 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 4 477, в Санкт-Петербурге – 1 574, в Подмосковье – 701, в Нижегородской области – 414.
За минувшие сутки в России умерли 432 пациента с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умерли 31 593 больных коронавирусной инфекцией.
Выздоровели за прошедшие сутки 18 616 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 369 357 человек. Всего в РФ сделали 65,1 миллиона тестов. Сейчас в стране 436 010 активных случаев.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1 000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцины против COVID-19.
- У трех медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
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