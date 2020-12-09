По состоянию на 9 декабря в Киеве зарегистрированы 84 538 больных COVID-19. Среди новых пациентов – 71 медик.

В Киеве не спадает заболеваемость коронавирусом. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.

Днем ранее В Украине за сутки коронавирусом заболели 12 585 человек: детали

В столичные больницы госпитализировали 127 больных. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Другие остались лечиться дома на самоизоляции.

Что известно о новых пациентах

983 женщины в возрасте от 18 до 90 лет,

611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет,

71 девочка от 2 до 17 лет,

63 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего новых больных обнаружили в Дарницком (300), Деснянском (260) и Днепровском (245) районах.

В течение предыдущих суток, 8 декабря, в столице от коронавируса умерли 34 человека. Зато еще 636 инфицированных выздоровели.

Всего за период пандемии в столице обнаружили 84 538 больных коронавирусом. К сожалению, 1 498 человек умерли. Но еще 26 403 пациента уже выздоровели и выписаны из больниц.

Загруженность больниц Киева

Сейчас в больницах города лечится 2 001 больной коронавирусом. Из них 8 детей.

1 201 пациент находится в тяжелом состоянии. В частности, кислородную поддержку получают 1 419 человек. Под аппаратами ИВЛ находятся 30 больных.

Заполненность коек в коммунальных медицинских учреждениях составляет почти 50%.