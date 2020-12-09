Коронавирус в Киеве: ситуация не улучшается, госпитализировали рекордное количество людей
По состоянию на 9 декабря в Киеве зарегистрированы 84 538 больных COVID-19. Среди новых пациентов – 71 медик.
В Киеве не спадает заболеваемость коронавирусом. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.
Днем ранее В Украине за сутки коронавирусом заболели 12 585 человек: детали
В столичные больницы госпитализировали 127 больных. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Другие остались лечиться дома на самоизоляции.
Что известно о новых пациентах
- 983 женщины в возрасте от 18 до 90 лет,
- 611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет,
- 71 девочка от 2 до 17 лет,
- 63 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.
Больше всего новых больных обнаружили в Дарницком (300), Деснянском (260) и Днепровском (245) районах.
В течение предыдущих суток, 8 декабря, в столице от коронавируса умерли 34 человека. Зато еще 636 инфицированных выздоровели.
Загруженность больниц Киева
Сейчас в больницах города лечится 2 001 больной коронавирусом. Из них 8 детей.
1 201 пациент находится в тяжелом состоянии. В частности, кислородную поддержку получают 1 419 человек. Под аппаратами ИВЛ находятся 30 больных.
Заполненность коек в коммунальных медицинских учреждениях составляет почти 50%.
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