В СМИ пишут о планах заменить министра здравоохранения Максима Степанова на главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, насколько они реальны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал возможные кадровые перестановки в правительстве в интервью "Корреспонденту". Также он сказал, вообще ли вероятно увольнение Степанова.

Что было раньше Ляшко может возглавить Минздрав вместо Степанова

Он рассказал, что любой министр, включая премьера, должен понимать, что рано или поздно ему придется покинуть свой пост. Но в такие времена "лошадей на переправе не меняют".

Сейчас в разгаре борьба с коронавирусом. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него по поводу возможной отставки,

– подчеркнул Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что с уважением относится к своей команде, поэтому комментировать слухи о кадровых ротациях "не хочет и не будет."

Возможная отставка Степанова: коротко