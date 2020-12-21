Стабильное снижение: в Украине заболели коронавирусом 6,5 тысячи человек
По состоянию на 21 декабря в течение суток в Украине 6 545 человек заболели COVID-19. Определенное снижение заболеваемости обычно регистрируют после выходных.
Суточная статистика
Среди новых случаев инфицирования 292 ребенка и 236 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в фейсбуке.
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В госпитализации в течение минувших суток нуждались 1 766 больных, от осложнений умерли 80 человек. Зато выздоровели 5 106 человек с диагнозом COVID-19.
За все время пандемии COVID-19 заболели – 970 993 жителя Украины, по состоянию на 21 декабря выздоровели – 586 268 человек, но, к сожалению, 16 665 больных умерли во время течения заболевания.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 21 декабря:
- г. Киев – 101 123 случая;
- Винницкая область – 21 035 случаев;
- Волынская область – 30 773 случая;
- Днепропетровская область – 53 155 случаев;
- Донецкая область – 32 513 случаев;
- Житомирская область – 36 774 случая;
- Закарпатская область – 27 195 случаев;
- Запорожская область – 47 789 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 026 случаев;
- Киевская область – 53 463 случая;
- Кировоградская область – 7 817 случаев;
- Луганская область – 8 900 случаев;
- Львовская область – 56 953 случая;
- Николаевская область – 27 017 случаев;
- Одесская область – 64 589 случаев;
- Полтавская область – 31 961 случай;
- Ровненская область – 38 656 случаев;
- Сумская область – 38 170 случаев;
- Тернопольская область – 32 498 случаев;
- Харьковская область – 65 414 случаев;
- Херсонская область – 15 814 случаев;
- Хмельницкая область – 36 814 случаев;
- Черкасская область – 34 945 случаев;
- Черновицкая область – 38 363 случая;
- Черниговская область – 27 236 случаев.
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