По состоянию на 21 декабря в течение суток в Украине 6 545 человек заболели COVID-19. Определенное снижение заболеваемости обычно регистрируют после выходных.

Суточная статистика

Среди новых случаев инфицирования 292 ребенка и 236 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в фейсбуке.

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В госпитализации в течение минувших суток нуждались 1 766 больных, от осложнений умерли 80 человек. Зато выздоровели 5 106 человек с диагнозом COVID-19.

Обратите внимание! За минувшие сутки, воскресенье 20 декабря украинские лаборатории осуществили 26 839 тестирований, в частности методом ПЦР – 22 149, методом ИФА – 4 690.



В то время, как в пятницу 18 декабря лаборатории выполнили более 68 тысяч тестирований.

За все время пандемии COVID-19 заболели – 970 993 жителя Украины, по состоянию на 21 декабря выздоровели – 586 268 человек, но, к сожалению, 16 665 больных умерли во время течения заболевания.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 21 декабря:

г. Киев – 101 123 случая;

Винницкая область – 21 035 случаев;

Волынская область – 30 773 случая;

Днепропетровская область – 53 155 случаев;

Донецкая область – 32 513 случаев;

Житомирская область – 36 774 случая;

Закарпатская область – 27 195 случаев;

Запорожская область – 47 789 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 026 случаев;

Киевская область – 53 463 случая;

Кировоградская область – 7 817 случаев;

Луганская область – 8 900 случаев;

Львовская область – 56 953 случая;

Николаевская область – 27 017 случаев;

Одесская область – 64 589 случаев;

Полтавская область – 31 961 случай;

Ровненская область – 38 656 случаев;

Сумская область – 38 170 случаев;

Тернопольская область – 32 498 случаев;

Харьковская область – 65 414 случаев;

Херсонская область – 15 814 случаев;

Хмельницкая область – 36 814 случаев;

Черкасская область – 34 945 случаев;

Черновицкая область – 38 363 случая;

Черниговская область – 27 236 случаев.



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