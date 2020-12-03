В США за минувшие сутки, 2 декабря, зафиксировано рекордное количество смертей от осложнений, вызванных COVID-19.

В течение 2 декабря в США умерли 2 733 человека, сообщает Worldometers. В течение суток лаборатории сообщили о 203 737 больных коронавирусом.

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По всей территории США с коронавирусной инфекцией госпитализированы более 100 тысяч человек.

Статистика. Всего с начала эпидемии в США обнаружили 14 314 265 больных COVID-19. 8 462 434 пациента выздоровели. К сожалению, коронавирус унес жизни 279 867 американцев.

Руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний, доктор Роберт Редфилд считает, что ситуация будет ухудшаться в дальнейшем.

По его мнению, количество летальных исходов может достичь 450 тысяч к февралю по сравнению с летальными случаями на сегодня.

Реальность такова: декабрь, январь и февраль будут трудными временами. Я на самом деле считаю, что это будет самое сложное время в истории здравоохранения этой нации,

– заявил Редфилд.



Симптомы коронавируса /Инфографика 24 канала