Первые партии вакцины от коронавируса, которые произвела компания Pfizer, 13 декабря уже отправили из Мичигана. За несколько дней доставить планируют во все регионы США.

Так, первые грузовики с вакциной уже отправились с завода в Мичигане, сообщает CNN.

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Ожидают, что в понедельник 14 декабря вакцину получат 145 учреждений, во вторник 15 декабря – 425, в среду 16 декабря – последние 66. Такой объем составляет первая партия вакцины.

Препарат упаковывают в коробки на заводе и загружают в грузовики. Вакцину перевозят при необходимой холодной температуре. При таких условиях, она будет храниться до 10 дней в неоткрытом состоянии.

Когда вакцину привезут, для размораживания каждой пробирки требуется от 30 минут до часа. Препарат необходимо ввести в течение 6 часов.

К слову, вакцину можно собирать в морозильных камерах со сверхнизкой температурой, термальных контейнерах Pfizer с сухим льдом или холодильных установках.

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