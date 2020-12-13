В США уже начали развозить первую партию вакцины Pfizer от COVID-19
Первые партии вакцины от коронавируса, которые произвела компания Pfizer, 13 декабря уже отправили из Мичигана. За несколько дней доставить планируют во все регионы США.
Так, первые грузовики с вакциной уже отправились с завода в Мичигане, сообщает CNN.
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Ожидают, что в понедельник 14 декабря вакцину получат 145 учреждений, во вторник 15 декабря – 425, в среду 16 декабря – последние 66. Такой объем составляет первая партия вакцины.
Препарат упаковывают в коробки на заводе и загружают в грузовики. Вакцину перевозят при необходимой холодной температуре. При таких условиях, она будет храниться до 10 дней в неоткрытом состоянии.
Когда вакцину привезут, для размораживания каждой пробирки требуется от 30 минут до часа. Препарат необходимо ввести в течение 6 часов.
К слову, вакцину можно собирать в морозильных камерах со сверхнизкой температурой, термальных контейнерах Pfizer с сухим льдом или холодильных установках.
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Что известно о вакцине от Pfizer
- Накануне в США разрешили использование вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech.
- Вакцина называется BNT162b2. Ее эффективность составляет 95%.
- Эффективность можно достичь минимум через 7 дней после введения второй дозы.
- Вакцина получила "благоприятный" уровень безопасности, ведь имела некоторые побочные реакции.
- Первой страной, которая начала вакцинацию препаратом Pfizer, стала Великобритания. В стране уже зафиксировали случаи аллергической реакции.
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