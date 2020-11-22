Вакцинация против коронавируса в США может начаться уже 11 декабря. Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) рассмотрит такое предложение 10 декабря.

Заявку в FDA на получение разрешения на экстренное использование вакцины подала компания Pfizer. Об этом сообщает телеканал CNN.

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"Наш план заключается в том, чтобы иметь возможность доставить вакцины до мест иммунизации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, возможно, на второй день после утверждения – 11 или 12 декабря", – пояснил глава группы быстрого реагирования по вопросам вакцин и лекарств против COVID-19 в Белом доме Монсеф Слауи.

Кого будут вакцинировать первыми

Вакцинировать в первую очередь группы высшего приоритета: медиков, пенсионеров, людей с сопутствующими заболеваниями.

Дети получат вакцину в середине 2021 года. Самый низкий возраст для вакцинации пока не известен.

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