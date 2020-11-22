В США уже в декабре могут вакцинировать людей против COVID-19
Вакцинация против коронавируса в США может начаться уже 11 декабря. Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) рассмотрит такое предложение 10 декабря.
Заявку в FDA на получение разрешения на экстренное использование вакцины подала компания Pfizer. Об этом сообщает телеканал CNN.
К слову Не спешите выбрасывать маски: поможет ли вакцина быстро преодолеть пандемию
"Наш план заключается в том, чтобы иметь возможность доставить вакцины до мест иммунизации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, возможно, на второй день после утверждения – 11 или 12 декабря", – пояснил глава группы быстрого реагирования по вопросам вакцин и лекарств против COVID-19 в Белом доме Монсеф Слауи.
Кого будут вакцинировать первыми
Вакцинировать в первую очередь группы высшего приоритета: медиков, пенсионеров, людей с сопутствующими заболеваниями.
Дети получат вакцину в середине 2021 года. Самый низкий возраст для вакцинации пока не известен.
Вакцина Pfizer: что о ней известно
- Во время исследования в 95% случаях 3 фазы вакцины против коронавируса были эффективными.
- Препарат содержит РНК вируса, в которой закодировано участок одного из генов SARS-CoV-2. РНК проникает в клетки, в результате они нарабатывают вирусный белок, чтобы организм формировал иммунитет.
- Больным необходимо дважды вводить этот препарат. Последнюю дозу – на 28 день после первой вакцинации.
- Однако есть и недостатки – сложные условия для хранения. Температура должна сохраняться примерно -75°C. А это почти на 50 градусов холоднее, чем любая вакцина, которая сейчас используется.
- Есть проблемы и с распространением вакцины, ведь ее сложно доставить в отдаленные местности и бедные страны.
- Эту проблему обещают решить до второй половины 2021 года.
Поделиться новостью
-
Новости о коронавирусе 22 ноября: ВОЗ предсказывает третью волну, известна стоимость вакцинысегодня , 17:30
-
Новости о коронавирусе 18 ноября: коллапс в Одессе, недостаток кислорода, вакцина от Pfizer19 ноября , 05:55
-
Британские медики назвали 5 самых распространенных мест заражения коронавирусом20 ноября , 08:46