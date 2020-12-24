В США регистрируют аллергию на вакцину от Pfizer: 7 случаев из 30 тысяч
В Нью-Йорке у медработника, которому сделали прививку от коронавируса вакциной компаний Pfizer/BioNTech, возникла аллергическая реакция. Это уже 7 подобный случай в США.
Стоит отметить, что в Нью-Йорке уже вакцинировали 30 тысяч человек, а в США в целом – более 1 миллиона. Об этом сообщает Newsweek.
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Что известно о состоянии медика
Медработник получил соответствующую помощь коллег и находится в стабильном состоянии. Специалисты госпитализировали медика, чтобы проверить подробнее причины возникновения аллергической реакции на вакцину.
Вакцины действительно имеют побочные эффекты и, как известно, имеют аллергические реакции, хотя и нечастые. Мы также знаем, что на основе клинических испытаний и сообщений о неблагоприятных последствиях в других юрисдикциях такие реакции являются редким явлением, но о них сообщали в Pfizer,
– говорится в заявлении Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка.
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Что может быть причиной анафилактической реакции на вакцину?Ученые предположили, что вероятно, виноват полиэтиленгликоль, который используют для стабильности основного компонента вакцины. Ранее полиэтиленгликоль никогда не использовали в вакцинах, хотя он входит в состав многих лекарств, которые иногда вызывают анафилактический шок.
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