В Нью-Йорке у медработника, которому сделали прививку от коронавируса вакциной компаний Pfizer/BioNTech, возникла аллергическая реакция. Это уже 7 подобный случай в США.

Стоит отметить, что в Нью-Йорке уже вакцинировали 30 тысяч человек, а в США в целом – более 1 миллиона. Об этом сообщает Newsweek.

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Что известно о состоянии медика

Медработник получил соответствующую помощь коллег и находится в стабильном состоянии. Специалисты госпитализировали медика, чтобы проверить подробнее причины возникновения аллергической реакции на вакцину.

Вакцины действительно имеют побочные эффекты и, как известно, имеют аллергические реакции, хотя и нечастые. Мы также знаем, что на основе клинических испытаний и сообщений о неблагоприятных последствиях в других юрисдикциях такие реакции являются редким явлением, но о них сообщали в Pfizer,

– говорится в заявлении Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка.

Важно! Из-за подобных аллергических реакций медицинским работникам рекомендуют следить за состоянием людей, которым вводили вакцину Pfizer, 15-30 минут.

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