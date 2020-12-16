Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило выращивать генетически модифицированных свиней для проведения лабораторных тестов, трансплантации органов, создание лекарств и производства мяса, безопасного для людей с аллергией.

Животных будет выращивать компания Revivicor, пишет The Verge.

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Какая польза у ГМО-свиней

Генномодифицированных свиней называют GalSafe за того, что у них нет молекулы альфа-гал, которая есть почти у всех млекопитающих. У людей этой молекулы не от природы, но именно они провоцируют аллергию на мясо.

Такой синдром у человека может развиться, например, после укуса клеща. Употребление в пищу GalSafe-свинины в этом случае будет безопасно для здоровья и позволит аллергикам есть мясо.

Ткани генномодифицированных свиней можно будет использовать в производстве гепарина – это препарат, который препятствует свертыванию крови. Также органы GalSafe-животных могут трансплантироваться людям, у которых из-за альфа-гал молекулы происходит отторжение. Но пока это только теория, на практике органы генномодифицированных свиней еще не пересаживали людям.

Впервые биотехнологический животный продукт одобрен и как пищевые продукты, и как потенциальный материал биомедицинских исследований – это важнейшая веха в истории инноваций,

– заявили в FDA.

Другие ГМО-животные, которых разрешили есть в США

Ранее FDA уже одобрило разведения генетически модифицированных кур, коз и лососей для производства пищевых продуктов. Свиньи GalSafe – первые такие животные, которых будут использовать и в медицинских целях.