Соединенные Штаты Америки помогут Украине в подписании соглашений с компаниями, которые разрабатывают вакцины против COVID-19. Таких договоренностей достигли во время телефонного разговора главы Минздрава двух стран.

Глава американского Минздрава Алекс Азар пообещал, что США помогут усилению коммуникации между украинским министерством и компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями по обеспечению оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, ведь именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19,

– заявил Максим Степанов.

Что известно о вакцине от COVID-19 и когда она появится в Украине

В ВОЗ прогнозируют, что Украина сможет получить первую партию эффективной вакцины во втором квартале 2021 года.

Украине предусмотрено такое количество доз, которое потребуется для вакцинации 20% населения страны. Однако первая партия рассчитана лишь на 3%.

Правительство зарезервировало в бюджете 2,6 миллиарда гривен, которые потратят на вакцинацию населения от COVID-19.

Сейчас известно о предыдущем успехе уже двух вакцин, они прошли 3 этапа исследований: речь идет о вакцине от Pfizer и вакцине-кандидате от Moderna.

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