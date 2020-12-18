В США одобрили вакцину от Moderna
В США одобрили производство вакцины от коронавируса компании Moderna. Поставки препарата начнут в ближайшее время.
Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Твиттере.
Читайте также Аллергию на вакцину от Pfizer зафиксировали среди нескольких медиков в США
Распространение начать немедленно,
- отметил Трамп.
И добавил, что Европа и другие страны мира сильно пострадали от COVID-19, в том числе Германия, Франция, Испания и Италия, но вакцины уже в пути.
Какова ситуация с COVID-19 В США
- Болезнь обнаружили у 17 627 070 человек, за период пандемии умерли 317 929 больных.
- При этом выздоровели 10 291 126 инфицированных.
- 12 декабря американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое занимается сертификацией, одобрило вакцину разработки Pfizer и BioNTech.
Поделиться новостью