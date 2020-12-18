В США одобрили производство вакцины от коронавируса компании Moderna. Поставки препарата начнут в ближайшее время.

Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Твиттере.

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Распространение начать немедленно,

- отметил Трамп.

И добавил, что Европа и другие страны мира сильно пострадали от COVID-19, в том числе Германия, Франция, Испания и Италия, но вакцины уже в пути.

Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

Какова ситуация с COVID-19 В США