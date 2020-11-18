Этот новый тест – шаг к расширению тестирования на COVID-19 вне медицинских учреждений. Он предназначен для людей с симптомами болезни.

Американское Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) дало экстренное разрешение на применение первого экспресс-теста на COVID-19. Его результат можно получить в течение получаса. Производитель теста, компания Lucira, предполагает, что его цена будет не более 50 долларов, сообщает The New York Times.

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Как сделать тест

Для проведения теста человек должен взять у себя мазок из носа. Анализ основан на выявлении генетического материала вируса, это ПЦР-тест. Набор включает стерильные палочки для проведения мазка, пробирку для полученного мазка и диагностическое устройство, которое работает от батареек. Результат можно узнать по изменению цвета индикатора устройства.

Человек, который получил положительный результат, должен самоизолироваться и обратиться за медицинской помощью. Отрицательный результат не исключает инфекции. Поэтому, если есть симптомы COVID-19, нужно обратиться к врачу.

Как можно получить тест

FDA разрешило использование нового теста для пациентов, у которых подтвержден или подозревается COVID-19. Его точность для диагностики инфекции у бессимптомных пациентов неизвестна. Приобрести тест можно по рецепту врача.

Самостоятельное использование теста рекомендовано людям старше 14 лет. Детям 13 лет и младше тест должен проводить медицинский работник. Также тестом могут пользоваться медработники в своей практике в амбулаториях и стационарах.

Внедрение тестов, которые можно проводить дома, дает возможность для более широкой диагностики инфекции SARS-CoV-2 вне медицинских учреждений. И снизит риски заражения в больницах.



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