Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на использование препарата из смеси антител к COVID-19, разработанного компанией Regeneron.

Ранее смесью антител от Regeneron лечили президента США Дональда Трампа, когда он болел коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении на сайте управления.

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Для кого подходит препарат от Regeneron

Использовать препарат разрешено у взрослых и детей старше 12 лет с положительным тестом на коронавирус. У пациентов заболевание должно протекать в легкой или среднетяжелой форме, или есть риск ухудшения состояния до тяжелого.

Для госпитализированных пациентов и тех, кто нуждается в кислородной поддержке использование препарата запрещено.

Что известно о препарате

Препарат, разработанный Regeneron, содержит два вида моноклональных антител к коронавируса – это созданные в лаборатории белки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с патогенами, в том числе с вирусами.

После выздоровления от коронавируса Дональд Трамп пообещал сделать доступным всем американцам "лечение, как у президента".