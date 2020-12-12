Вакцинация американцев начнется уже в ближайшие дни: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило использование вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech.

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая прививка будет проведена менее чем через сутки. Однако в Минздраве США отметили, что немедленно начнут распределение вакцины по стране.

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Сама же вакцинация стартует в начале следующей недели. Об этом сообщает издание The New York Times.

FDA авторизовало вакцину от COVID-19 производства компании Pfizer,

– говорится в издании.

Это решение опубликовано на следующий день после того, как консультативный совет FDA большинством голосов рекомендовал вакцину для прививки людей старше 16 лет. Сначала вакцинацию будут проводить медицинским работникам и пожилым людям.

Напомним, первой в мире страной, которая начала вакцинацию против коронавируса препаратом Pfizer, стала Великобритания. В стране уже зафиксировали случаи аллергической реакции на вакцину, что может помешать вакцинированию людям с сильной аллергией.

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Что известно о вакцине Pfizer и BioNTech

Pfizer разработала вакцину совместно с немецкой BioNtech.

Вакцина получила название – BNT162b2, ее эффективность 95%.

Эффективность вакцины против COVID-19 достигается минимум через 7 дней после введения второй дозы.

Вакцина получила "благоприятный" уровень безопасности, так как самыми распространенными побочными реакциями на нее были: