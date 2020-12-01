В Соединенных штатах Америки могут начать массовую вакцинацию населения против COVID-19 в ближайшие недели. Сразу 2 компании готовы поставлять препарат для прививки.

Вакцины могут появиться в обороте к Рождеству, то есть 25 декабря.

Предоставить в оборот вакцины готовы 2 компании – Pfizer и Moderna, об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар в эфире телеканала CBS. По его словам, сейчас ждут разрешения на применение вакцины.

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Ожидается, что вакцина от Pfizer получит разрешение Управления по санитарному надзору США (FDA) во время заседания 10 декабря.

Итак, мы рассчитываем, что обе эти вакцины выйдут в обращение и станут доступными к Рождеству,

– отметил Азар.

Вакцина компании Moderna – вторая в очереди на одобрение. В FDA сообщали, что проведут рассмотрение заявки компании Moderna на экстренное использование ее вакцины от коронавируса – 17 декабря.

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Поставки вакцины в разные штаты будет контролировать федеральное правительство, а вот распределением на местах уже будут заниматься губернаторы.

Что известно о готовности вакцины для массовой вакцинации

BioNTech и Pfizer первыми заявили об эффективности вакцины против коронавируса, ее название – BNT162b2. Сначала эффективность вакцины составляла 90%, затем показатель смогли повысить до 95%. В исследованиях приняли участие более 40 тысяч человек.

Moderna объявила, что ее вакцина против COVID-19 эффективна на 94,5%. К испытаниям привлекли более 30 тысяч участников в США. Среди добровольцев – люди, которым за 65, и представители разных национальностей.

Обе вакцины созданы на основе технологии mRNA(матричная РНК): суть их действия заключается в продукции белков, которые схожи с белками вируса и способны вызвать иммунный ответ.

Что касается цены на вакцину, то цена за дозу вакцины компании Moderna будет около 38 долларов – намного выше, чем Pfizer – 20 долларов.

Больше о различиях вакцин компаний – читайте в материале 24 канала: Pfizer или Moderna: сравнение вакцин, которые эффективны против коронавируса.