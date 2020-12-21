Представители правительств стран Евросоюза в Брюсселе собираются на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании.

Заседание состоится в 12:00 по Киеву. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на ВВС.

Читайте также Мутировавший штамм COVID-19 в Великобритании: какие страны закрыли сообщение с Туманным Альбионом

Скорость, с которой европейские правительства объявили о запрете на поездки из Великобритании, показывает масштаб тревоги,

– говорится в сообщении.

Кроме того, вероятно Европейское агентство по лекарственным средствам утвердит вакцину против COVID-19 Pfizer-BioNTech, которую уже используют в Британии и США.

Что известно о мутации вируса в Британии

4 декабря в Минздраве страны объявили, что обнаружили новый штамм коронавируса в 60 регионах страны.

По данным премьер-министра страны Бориса Джонсона, мутация коронавируса может быть на 70% более заразной, чем SARS-CoV-2.

С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, наблюдающийся в Англии последние 2 недели.

Пока эксперты убеждены, что вакцина несмотря на мутацию вируса будет эффективной, а штамм не создает большего риска осложнений и смертей.

Впрочем, правительство Великобритании решило прибегнуть к решительным мерам: объявили о введении локдауна для более 16 миллионов жителей Англии и отказе от послаблений на Рождество.

Важно! Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что новую мутацию вируса обнаружили не только в Британии, а также в Дании, Нидерландах и Австралии.