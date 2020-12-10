В России заговори о том, что они наладили производство "Спутник-V" в Украине и заключили договор с харьковской компанией "Биолик". В компании такую информацию опровергают.

Сайт 24 канала рассказывает, будут ли изготавливать скандальную российскую вакцину в Украине и зачем Россия распространяет такую информацию.

Читайте также Россия заявила, что наладила в Украине производство своей вакцины Спутник-V

Что говорят эксперты

Юрий Леонов, ведущий эксперт по биотехнологии, отметил, что информация, которую распространяет Россия, не соответствует действительности.

Украинские предприятия, которые работают в области биотехнологии, работают по международным нормам. Вакцина, о которой заявят в России, не прошла ни одной международной сертификации. Ни на уровне ЕС, ни на уровне ВОЗ или других организаций. Такое сотрудничество со страной, ведущей войну против Украины невозможно. Она нарушает и санкции, и международные нормы и морально-этические, – говорит Леонов.

Он добавил, что вброс такой информации является одним из этапов информационной войны, которая ведется против Украины. Ведь, когда появляется такая информация, партнеры, работающие с таким производством сразу начинают проверять эту информацию, приостанавливают проекты и тому подобное.

Эксперты уверены, что Россия начала распространять информацию о сотрудничестве с украинской компанией не просто так. Ведь, если Украина откажется выпускать вакцину, в России начнут апеллировать тем, что наша страна пренебрегает безопасностью граждан и их здоровьем во времена пандемии. А в случае сотрудничества с Россией, Украина будет странно выглядеть в глазах европейских партнеров, да и общество не будет слишком довольным таким решением.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, объясняет, что санкции, которые ввела Украина против России 20 марта 2019 года, касаются 294 юридических и 848 физических лиц. Среди предприятий это те, которые принимали участие в строительстве Крымского моста, распространяли издательскую продукцию антиукраинского содержания, демонстративно нарушали украинское законодательство относительно незаконного въезда или выезда и территорию оккупированного Крыма, и тому подобное. То есть, санкции касаются только ограниченного круга предприятий. Многие украинские предприятия продолжают сотрудничество с Россией.

Фармацевтические российские компании под санкции не попадают. То есть, совместное производство вакцины санкций не нарушает. Не исключено, что документы о сотрудничестве были подписаны. Харьковское предприятие может это отрицать из-за негативного общественного резонанса. Россия стремится продавать свою вакцину в как можно большее количество стран, в том числе и в Украину, – предполагает Хмелевский.

Он добавил, что, поскольку руководство Украины категорически выступает против применения российской вакцины, то заявление о совместном производстве вакцины в Украине направлено на отмену этого запрета. Российскую вакцину нам будут выдавать за украинскую, считает эксперт. Хотя, возможно, на предприятии просто будут менять маркировку российской вакцины.

Также по теме: Производство российской вакцины в Украине: что говорят в фармкомпании

Что говорят в компании

Акционерное общество "Биолик" опровергло информацию о том, что они планируют серийный выпуск российской вакцины.

По этому сообщаем, что АО "Биолик", как национальный производитель вакцин, технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но лишь при наличии ее государственной регистрации в Украине. На данный момент АО "Биолик" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V" или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании, – заявили в компании.

В обществе также добавляют, что они проводят производственную деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины, поэтому производство любого лекарственного средства возможно только при условии его государственной регистрации.

Что произошло