Спорт, сауна и алкоголь: от чего стоит отказаться, если переболели COVID-19 и как надолго
Реабилитация после перенесенного коронавируса может быть достаточно длительной. Все зависит от сложности протекания COVID-19. Впрочем, даже в случае легкой формы коронавируса организму нужно время, чтобы восстановиться.
Активности и спорт следует отложить на месяц
Нужно дать организму просто восстановиться. Он умный, спокойно сам восстанавливается где-то за месяц. Алкоголь нужно исключить на какое-то время также, но основное – не допускать большой физической нагрузки. Это очень важно! О том, как не навредить организму после перенесенного коронавирусного заболевания, рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, пишет ТСН.
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Во-первых, не заниматься моржеванием. Это очень опасно. Также следует отложить поход в сауну, контрастные перепады температуры не нужны. Кроме того, спорт отложить минимум на месяц,
– отметил Тарас Жиравецкий.
По словам врача, в его практике были случаи, когда пациенты после выздоровления от коронавируса, недостаточно восстановившись, начали заниматься спортом и, к сожалению, их состояние ухудшалось: поднималась температура, появлялась одышка, усталость.
Здоровый образ жизни – лучшее решение
Также важно сбалансировано питаться, отдыхать и хорошо высыпаться. А если есть определенные показания, в частности повышенные показатели печеночных проб, тогда врач назначает гепатопротекторы. Также коррелируются почечные пробы: если высокий уровень мочевой кислоты или снижение.
Стоит ли проводить диагностику организма после выздоровления
Тарас Жиравецкий советует сделать анализ на свертываемость крови.
Относительно пациентов от 35 лет – следует делать коагулограмму (анализ на свертываемость крови). Если риск высокий – употреблять препараты для разжижения крови,
– заметил Жиравецкий.
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