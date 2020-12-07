Реабилитация после перенесенного коронавируса может быть достаточно длительной. Все зависит от сложности протекания COVID-19. Впрочем, даже в случае легкой формы коронавируса организму нужно время, чтобы восстановиться.

Активности и спорт следует отложить на месяц

Нужно дать организму просто восстановиться. Он умный, спокойно сам восстанавливается где-то за месяц. Алкоголь нужно исключить на какое-то время также, но основное – не допускать большой физической нагрузки. Это очень важно! О том, как не навредить организму после перенесенного коронавирусного заболевания, рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, пишет ТСН.

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Во-первых, не заниматься моржеванием. Это очень опасно. Также следует отложить поход в сауну, контрастные перепады температуры не нужны. Кроме того, спорт отложить минимум на месяц,

– отметил Тарас Жиравецкий.

По словам врача, в его практике были случаи, когда пациенты после выздоровления от коронавируса, недостаточно восстановившись, начали заниматься спортом и, к сожалению, их состояние ухудшалось: поднималась температура, появлялась одышка, усталость.

Здоровый образ жизни – лучшее решение

Также важно сбалансировано питаться, отдыхать и хорошо высыпаться. А если есть определенные показания, в частности повышенные показатели печеночных проб, тогда врач назначает гепатопротекторы. Также коррелируются почечные пробы: если высокий уровень мочевой кислоты или снижение.

Стоит ли проводить диагностику организма после выздоровления

Тарас Жиравецкий советует сделать анализ на свертываемость крови.

Относительно пациентов от 35 лет – следует делать коагулограмму (анализ на свертываемость крови). Если риск высокий – употреблять препараты для разжижения крови,

– заметил Жиравецкий.

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