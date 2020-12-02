Различные продукты, которые содержат большое количество антиоксидантов, поддерживают здоровую противовоспалительную реакцию и уменьшают сердечно-сосудистые риски.

Употребление красного мяса и сильно обработанных продуктов способствует хроническому воспалению в организме, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Исследование опубликовано в журнале Американского колледжа кардиологов.

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Это масштабное исследование. В течение 24 – 30 лет специалисты наблюдали за 166 000 женщин и 44 000 мужчин. Оказалось, что люди, которые употребляют большее количество красного и переработанного мяса, много сахаров и обработанной пищи, имеют на 28% выше риск инсульта и на 46% выше риск возникновения сердечных заболеваний. Кроме этого, частое потребление такой пищи может сократить вашу жизнь. Если увеличить количество ультраоброблених продуктов всего на 10%, то риск смерти возрастает на 14%.

Но есть и хорошие новости. Результаты исследования показали, что некоторые продукты могут нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить стресс для организма. Все потому, что они содержат необходимые противовоспалительные элементы: витамины, каротиноиды и флавоноиды.



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Продукты против воспаления

Кардиологи советуют чаще употреблять листовую зелень, помидоры, фрукты, ягоды, орехи, жирную рыбу, цельное вино и оливковое масло. Также рекомендуется чай, кофе и вино, но в умеренных количествах. При этом важно понимать, что перечень вредных продуктов необходимо ограничить.

Перечень продуктов, которыми не стоит злоупотреблять: