Кардиологи назвали продукты, которые снимают воспаление
Различные продукты, которые содержат большое количество антиоксидантов, поддерживают здоровую противовоспалительную реакцию и уменьшают сердечно-сосудистые риски.
Употребление красного мяса и сильно обработанных продуктов способствует хроническому воспалению в организме, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Исследование опубликовано в журнале Американского колледжа кардиологов.
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Это масштабное исследование. В течение 24 – 30 лет специалисты наблюдали за 166 000 женщин и 44 000 мужчин. Оказалось, что люди, которые употребляют большее количество красного и переработанного мяса, много сахаров и обработанной пищи, имеют на 28% выше риск инсульта и на 46% выше риск возникновения сердечных заболеваний. Кроме этого, частое потребление такой пищи может сократить вашу жизнь. Если увеличить количество ультраоброблених продуктов всего на 10%, то риск смерти возрастает на 14%.
Но есть и хорошие новости. Результаты исследования показали, что некоторые продукты могут нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить стресс для организма. Все потому, что они содержат необходимые противовоспалительные элементы: витамины, каротиноиды и флавоноиды.
Полезная еда может быть вкусной / Фото Everyday Health
Продукты против воспаления
Кардиологи советуют чаще употреблять листовую зелень, помидоры, фрукты, ягоды, орехи, жирную рыбу, цельное вино и оливковое масло. Также рекомендуется чай, кофе и вино, но в умеренных количествах. При этом важно понимать, что перечень вредных продуктов необходимо ограничить.
Перечень продуктов, которыми не стоит злоупотреблять:
- Мороженое, печенья, пирожные, батончики,
- Купленные пироги, макароны и пицца,
- Наггетсы, рыбные и куриные палочки,
- Красное и переработанное мясо (бекон, сосиски, колбасы и т. д),
- Сладкие газированные напитки и напитки со вкусом фруктов,
- Супы и лапша быстрого приготовления, разнообразные "фастфуды",
- Порошкообразные продукты "для здоровья" и "для похудения", заменители пищи.
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