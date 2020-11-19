Ученые пришли к выводу, что пища также помогает бороться со стрессом. Что нужно, чтобы избавиться от переживаний и помогут ли в этом конфеты или шоколад – читайте в материале.

Перенапряжение, недостаток сна, негативные эмоции, реакция на пандемию – причин стресса может быть множество. Борьбе с ним посвящено множество исследований, в частности влияние диеты на стресс описано в журнале Neurobiology of Stress.

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Стресс является достаточно опасным состоянием, поскольку он повышает риск развития множества хронических недугов, в том числе заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезни Альцгеймера.

Сотрудники Медицинской школы Уэйк-Форест (Северная Каролина, США) обнаружили, что в борьбе со стрессом помогает средиземноморская диета.

Что надо есть от стресса

Средиземноморский рацион состоит из:

большого количества свежих овощей,

рыбы и морепродуктов,

фруктов,

орехов,

семен,

оливок и оливкового масла,

бобов.

Средиземноморскую диету внесли в нематериальное наследие ЮНЕСКО / Фото pinterest

Согласно результатам эксперимента, животные, сидевшие на средиземноморской диете, были более устойчивыми к стрессу. Симпатическая нервная система была менее активной, а реакция кортизола на стресс – пониженной.

А вот западная диета, состоящая из большого количества мяса, сладких десертов, жирной и жареной пищи, наоборот усиливала симпатичную реакцию на стресс.

Почему при стрессе не стоит злоупотреблять сладким

Гормон стресса, то есть кортизол, вместе с высоким уровнем инсулина повышает желание съесть сладкую или жирную пищу. Так, в процессе потребления этих продуктов мозг получает удовольствие, но это замкнутый круг, который приводит к дополнительному стрессу в процессе набора веса. Тем более последние исследования показывают, что чрезмерное количество сахара и фруктозы меняет поведение человека и делает его более импульсивным и даже агрессивным.

Врачи уверяют, что для того, чтобы преодолеть стресс, необходимо полноценно питаться, хорошо высыпаться, заниматься физическими упражнениями и общаться с близкими.