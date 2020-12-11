Ученые вывели помидоры с интегрированными лекарствами против болезни Паркинсона. Это поможет решить сразу две проблемы.

Генномодифицированный помидор с лекарствами против болезни Паркинсона поможет решить две основные проблемы – побочные эффекты от синтетического препарата и доступность вещества в бедных странах. Исследование ученых опубликовано в журнале Metabolic Engineering.

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Ученые с кафедры метаболической биологии и биологической химии Центра Джона Инесса (Великобритания) создали помидор с лекарствами против болезни Паркинсона под названием L-DOPA – аминокислотный предшественник дофамина.

L-DOPA Препарат разработали еще в 1967 году и он до сих пор является одним из самых нужных лекарств против Паркинсона.

Ученые модифицировали плод томата добавив ген, отвечающий за синтез L-DOPA в свекле. В целом L-DOPA производится из аминокислоты тирозина, которая есть во многих продуктах.

В итоге ученые достигли уровня 150 мг L-DOPA на килограмм томатов. Теперь остается создать производственный конвейер, где L-DOPA будут изымать из помидоров и очищать до лекарственного препарата.

Для чего это нужно