Создали помидоры с лекарствами против болезни Паркинсона
Ученые вывели помидоры с интегрированными лекарствами против болезни Паркинсона. Это поможет решить сразу две проблемы.
Генномодифицированный помидор с лекарствами против болезни Паркинсона поможет решить две основные проблемы – побочные эффекты от синтетического препарата и доступность вещества в бедных странах. Исследование ученых опубликовано в журнале Metabolic Engineering.
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Ученые с кафедры метаболической биологии и биологической химии Центра Джона Инесса (Великобритания) создали помидор с лекарствами против болезни Паркинсона под названием L-DOPA – аминокислотный предшественник дофамина.
Ученые модифицировали плод томата добавив ген, отвечающий за синтез L-DOPA в свекле. В целом L-DOPA производится из аминокислоты тирозина, которая есть во многих продуктах.
В итоге ученые достигли уровня 150 мг L-DOPA на килограмм томатов. Теперь остается создать производственный конвейер, где L-DOPA будут изымать из помидоров и очищать до лекарственного препарата.
Для чего это нужно
- Сейчас самая распространенная форма препарата производится путем химического синтеза, но есть и природные источники L-DOPA. Известно лишь несколько растений, которые содержат эту молекулу и чаще всего она присутствует в семенах.
- По сути, ученые сумели создать природный источник с лекарственным препаратом в достаточно высоких концентрациях.
- Генномодифицированный помидор является экономически выгодным способом производства L-DOPA, который могут использовать регионы даже с очень слабой инфраструктурой.
- Кроме этого, природный источник препарата даст доступ к необходимым лекарствам тем людям, которые имеют побочные эффекты от химически синтезированной L-DOPA.
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