Ученые разработали новый саморегулирующийся инсулин и испытали его на животных. Молекула выпускает нужное количество инсулина в зависимости от уровня сахара в крови.

Инсулиновая проблема

Главной целью разработки нового инсулина, который "подстраивается" под уровень глюкозы в крови, была профилактика передозировок этим препаратом. Поддержание нормального уровня глюкозы при сахарном диабете – сложная задача, пишет Chemistry, A European Journal.

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Если человек вводит большее количество инсулина, чем нужно, может развиться гипогликемия – опасное для жизни снижение уровня сахара в крови. Эта проблема особенно важна при сахарном диабете 1 типа

Новый инсулин

Молекулу, которую создали ученые, отличает то, что количество инсулина, которую она выпускает, зависит от уровня сахара в крови. Те формы "медленного" инсулина, которые сейчас используют в медицинской практике, могут обеспечивать только его длительное замедленное выделение.

Инсулин выделяется в кровь, когда это вещество подвергается гидролизу. Интенсивность зависит от концентрации глюкозы.

Ученые сообщают, что новая инсулиновая молекула была эффективной в экспериментах в пробирке и в испытании на крысах. Это первое исследование, которое показало, что такие соединения действительно могут работать в живом организме, предыдущие попытки не увенчались успехом.