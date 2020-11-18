СOVID-19 унес жизнь еще одного военного: сколько больных в рядах ВСУ
В Вооруженных силах Украины количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 25. Только за последние сутки диагноз COVID-19 поставили 148 военным.
Сейчас болезнью болеют 2442 военных и работники Вооруженных сил. С начала пандемии выздоровело 5719 человек. Об этом на странице в фейсбуке сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
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На изоляции сейчас находятся 379 человек. В то же время у 164 человек срок изоляции закончится в ближайшие 3 суток.
Что известно о новой смерти от COVID-19 в ВСУ
Военный из Николаева заболел 12 ноября. Пациента госпитализировали в "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней". У больного диагностировали коронавирус и двустороннюю пневмонию.
17 ноября состояние здоровья военного значительно ухудшилось. К сожалению, усилия врачей оказались тщетными. У военнослужащего, по предварительной информации, были хронические заболевания.
Коротко о новых случаях коронавируса в ВСУ
Из всех инфицированных, которых обнаружили в сутки 17 ноября, в медучреждениях лечатся 5 больных:
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 1 военнослужащий;
- Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 1 военнослужащий;
- Военно-медицинский клинический центр Южного региона – 1 военнослужащий;
- Мариупольский военный госпиталь – 1 военнослужащий;
- Полтавский военный госпиталь – 1 военнослужащий.
Дома находятся 143 инфицированных. Они чувствуют себя удовлетворительно и получают необходимое лечение.
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