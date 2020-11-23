Коронавирус – это опасная инфекция и каждый человек должен был бы уже научиться придерживаться простых правил социальной дистанции и ношения масок, чтобы минимизировать риски заражения себя и людей вокруг. Однако не следует накручивать себя постоянно и паниковать из-за COVID-19.

Медики убеждают, что немало людей легко переболеет коронавирусом с несколькими днями повышенной температуры, или вообще бессимптомно. А в других случаях болезнь может уложить на больничную койку. Поэтому важно не паниковать, а соблюдать правила.

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Врач из Глухова Сумской области Евгений Скрипник рассказал в социальных сетях о том, как держать себя в руках и не накручивать себя из-за коронавируса.

Мы все переболеем и это – не есть конец света! Большинство переболеют легко, 2-3 дня повышенной температуры, или вообще бессимптомно и все! Сейчас общество находится в паническом настроении и когда заболеет, думает, что все, жизнь закончена. Нет. Все идет, как должно идти, мы все получаем коллективный иммунитет! Человек привыкает ко всему,

– заявил медик.

По его словам, чтобы уменьшить тревогу, нужно принять ситуацию. Переболев коронавирусом, у человека будут антитела, к примеру.

"Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Чтобы уменьшить тревогу, нужно принять ситуацию. Заболели? Будут у вас антитела! Ухудшение состояния, обращайтесь к своему врачу. Но не паникуйте! Смотрите позитивные фильмы, читайте книги, меньше смотрите новости и телепередачи о коронавирусе, получайте положительные эмоции. Все равно карантин закончится, и все мы будем здоровы. Живите сознательно и мыслите позитивно", – добавил Евгений Скрипник.

Добавим, за все время пандемии в Украине заболели – 635 689 человек. Из них по состоянию на 23 ноября выздоровели – 291 060 человек, в том числе 4 143 в течение последних суток. Умерли от осложнений во время течения коронавирусной болезни 11 075 украинцев.