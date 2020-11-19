Сколько украинцев считают себя здоровыми, – опрос
Большинство украинцев считают себя здоровыми, они оценили свое состояние здоровья как удовлетворительное. Тогда, как всего лишь 2% людей считают, что их состояние здоровья плохое.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. Авторы исследования отметили, что с 2011 года существует определенная тенденция к увеличению числа людей, которые удовлетворены состоянием своего здоровья, в то время как другие оценки – положительные и отрицательные – имеют тенденцию к снижению.
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Результаты опроса украинцев о состоянии здоровья
- 47% считают свое состояние здоровья удовлетворительным;
- 26% – хорошим, 6% – отличным;
- 15% считают состояние здоровья плохим,
- 2% – очень плохим;
- 4% опрошенных не определились с оценкой.
К слову, украинцы более оптимистичны относительно своей физической формы, в частности возраста. Так, две трети опрошенных (63%) считают свою физическую форму в целом хорошей, тогда как противоположной точки зрения придерживаются 28% респондентов, а еще 9% – не определились.
Согласно ответам украинцев, наиболее негативными факторами влияния на их здоровье являются:
- стресс и стрессовые ситуации – 37%;
- отсутствие качественного медобслуживания и медпрепаратов – 36%;
- плохая экология – 32%;
- некачественные пищевые продукты – 29%;
- вредные привычки – 17%;
- наследственность и предрасположенность к заболеваниям – 15%;
- неполноценное или несбалансированное питание – 14%;
- неблагоприятные условия работы и нездоровый образ жизни – по 9%.
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