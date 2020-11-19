Большинство украинцев считают себя здоровыми, они оценили свое состояние здоровья как удовлетворительное. Тогда, как всего лишь 2% людей считают, что их состояние здоровья плохое.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. Авторы исследования отметили, что с 2011 года существует определенная тенденция к увеличению числа людей, которые удовлетворены состоянием своего здоровья, в то время как другие оценки – положительные и отрицательные – имеют тенденцию к снижению.

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Результаты опроса украинцев о состоянии здоровья

47% считают свое состояние здоровья удовлетворительным;

26% – хорошим, 6% – отличным;

15% считают состояние здоровья плохим,

2% – очень плохим;

4% опрошенных не определились с оценкой.

К слову, украинцы более оптимистичны относительно своей физической формы, в частности возраста. Так, две трети опрошенных (63%) считают свою физическую форму в целом хорошей, тогда как противоположной точки зрения придерживаются 28% респондентов, а еще 9% – не определились.

Согласно ответам украинцев, наиболее негативными факторами влияния на их здоровье являются:

стресс и стрессовые ситуации – 37%;

отсутствие качественного медобслуживания и медпрепаратов – 36%;

плохая экология – 32%;

некачественные пищевые продукты – 29%;

вредные привычки – 17%;

наследственность и предрасположенность к заболеваниям – 15%;

неполноценное или несбалансированное питание – 14%;

неблагоприятные условия работы и нездоровый образ жизни – по 9%.

Условия проведения опроса: период проведения – с 8 по 18 октября 2020 года. Участие приняли 1 801 респондент по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса – личное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки – 2,4%.