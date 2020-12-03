Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) смягчили рекомендации касательно карантина после контакта с человеком, который заражен коронавирусом.

Новые рекомендации

Теперь люди могут выйти из самоизоляции через 10 дней без проведения теста на COVID-19, при условии, что за этот срок у них не появились симптомы. В этом случае CDC оценивает риск распространения инфекции примерно в 1% при максимальном пороге в 10%.

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При отсутствии признаков коронавируса и отрицательном тесте срок карантина после контакта с больным может сократиться до 7 дней. Вероятность передачи вируса в этом случае составит примерно 5% при максимальном пороге в 12%.

Но даже при досрочном выходе из самоизоляции необходимо наблюдать за своим состоянием в течение 14 дней и в случае появления симптомов обратиться к врачу.

Почему изменили рекомендации

Специалисты CDC уточняют, что двухнедельный карантин остается наиболее эффективным способом предотвратить распространение инфекции. Но из-за роста заболеваемости в стране все больше людей вынуждены изолироваться после контакта с инфицированными.

Органы здравоохранения столкнулись с тем, что американцы начали прерывать самоизоляцию, боясь потерять доход, а также скрывают свои контакты, чтобы не подвергнуть своих коллег и знакомых необходимости карантина.

Как долго коронавирус сохраняется в организме человека

В октябре CDC расширили данные о рисках заражения и рекомендации по изоляции людей с подтвержденным COVID-19. По данным американских медиков, концентрация РНК коронавируса в верхних дыхательных путях гарантированно снижается после появления симптомов. Это означает, что человек наиболее заразен до того, как у него появились симптомы заболевания, а не после.

Репликация вируса существенно снижается на десятые сутки от появления симптомов. У пациентов с тяжелым течением COVID-19 вирус может размножаться до 20 суток, но в 95% случаев этот процесс прекращается после 15 суток.