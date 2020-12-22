Здоровье глаз однозначно влияет на качество жизни, а потому так необходимо заботиться о его состоянии: давать глазам время на отдых, правильно питаться, пользоваться солнцезащитными очками, а также проходить профилактические осмотры.

Чтобы сохранить зрение на долгие годы не достаточно есть много моркови или черники – это миф времен Второй мировой войны и касался он военных, которые якобы ели морковь, чтобы в темноте видеть немецкие самолеты. На самом же деле список нужных для здоровья глаз витаминов и микроэлементов куда шире.

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Почему необходимо заботиться о здоровье глаз?

В наших глазах есть макула, или желтое пятно. Именно она отвечает за четкость зрения, позволяет распознавать предметы. Макула расположена по центру сетчатки и имеет желтую окраску благодаря высокому содержанию в ней двух натуральных пигментов – лютеина и зеаксантина.

Эти каротиноиды являются мощными антиоксидантами, которые поступают в организм человека с пищей и защищают сетчатку глаза от синих волн света. С возрастом макула истончается, это происходит именно из-за уменьшения содержания лютеина и зеаксантина.

Развитие старения сетчатки приводит к тому, что четкость изображений исчезает, кроме того, теряется способность распознавать цвета, особенно это ощутимо в темное время суток. Речь идет о развитии такого заболевания, как возрастная макулярная дегенерация (ВМД)

Что такое возрастная макулярная дегенерация

Возрастная макулярная дегенерация – что это? Возрастная макулярная дегенерация – это хроническое заболевание глаз, которое медленно прогрессирует и поражает центральную зону сетчатки (макулу).

У науки нет однозначного объяснения, почему возникает возрастная макулярная дегенерация, но есть ряд причин, которые являются катализатором прогрессирования болезни.

Факторы, способствующие развитию ВМД:

несбалансированное питание;

избыточная масса тела, ожирение, высокий уровень холестерина в крови;

курение;

плохая экология;

перенесенные заболевания или травмы глаз.

возраст (средний возраст больных макулодистрофией колеблется от 55 до 80 лет;

гендер (женщины болеют в 2 раза чаще мужчин);

наследственность (если родственники страдают ВМД, то шансы заболеть увеличиваются);

сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертония, атеросклероз сосудов головного мозга);

сахарный диабет;

Специалисты выделили 2 формы возрастной макулярной дистрофии: сухую и влажную.

В 90% случаев этого заболевания, это сухая дистрофия – заболевание развивается годами, а качество зрения снижается постепенно. В 10% случаев развивается влажная форма заболевания – ему характерно стремительное течение, быстро развивается центральная слепота, необходима экстренная помощь офтальмолога.



Пожилые люди в группе риска развития возрастной макулярной дистрофии / Фото Unspalsh

Симптомы возрастной макулярной дистрофии

Как указано выше, в 90% случаев заболевание развивается медленно, а потому на начальных этапах возрастная макулярная дегенерация может протекать без каких-либо проявлений, лишь со временем могут появиться такие симптомы:

Снижение контрастности и четкости изображения.

Ощущение "пятна перед глазами".

Нечеткие контуры предметов и объектов.

Потребность в более ярком освещении.

Проблемы при чтении, искривление букв.

Ухудшение зрения во второй половине дня.

К счастью, риск развития ВМД можно снизить. Для этого следует отказаться от вредных привычек, в частности курения, ведь никотин негативно влияет на сосуды глазного яблока, ухудшает кровообращение в сетчатке.

Профилактика развития возрастной макулярной дистрофии

Соблюдать правила сбалансированного питания, оно должно содержать антиоксидантные витамины и микроэлементы, которые способствуют нейтрализации свободных радикалов. Решением могут быть специальные диетические добавки.

Как упоминали выше, физиологической причиной развития возрастной макулярной дисфункции является снижение в организме уровня лютеина, его наш организм не вырабатывает самостоятельно. Лютеин поступает с пищей (шпинат, капуста кале, горошек, яичные желтки, тыква).



Шпинат содержит лютеин / Фото Unsplash

Впрочем для здоровья глаз важен не только лютеин, к слову, он участвует в защите омега-3 жирных кислот от окисления. Жирные кислоты положительно влияют на здоровье сетчатки глаза. В частности, высокий уровень потребления жирных кислот на 38% снижает риск возрастной макулярной дисфункции.

При этом важно не только количество, но и соотношение жирных кислот – насыщенных, ненасыщенных и полиненасыщенных.

В мультинутриентном комплексе "Релайв Баланс Микс" это соотношение составляет 23:28:43, а в "Релайв Баланс Про" – 39:33:24. Для сравнения даже при хорошо сбалансированном питании соотношение жирных кислот составляет – 25:30:11.

Вопрос об оптимальном соотношении отдельных классов жирных кислот в липидах пищевых продуктов среди специалистов до сих пор дискуссионный. Наиболее важным, учитывая биологическую эффективность липидов, является количество полиненасыщенных жирных кислот.

Кроме содержания жирных кислот, необходимо учитывать атерогенные свойства жирных кислот, то есть степень защиты от окисления липидов и концентрацию биологически активных веществ.

Состав жирных кислот витаминно-минерально-липидного комплекса "Релайв Баланс" имеет высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, в том числе омега-3, что обеспечивает высокую антиокислительную способность. Это обеспечивает повышенную биологическую активность жирных кислот и лучшее регуляторное воздействие.

Стоит понимать, что здоровье глаз – это не только качество жизни, исследования свидетельствуют, что хорошее зрение помогает поддерживать работу мозга, а это в свою очередь снижает риски развития деменции. Заботьтесь о здоровье глаз!