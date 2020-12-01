В СНБО считают, что каждый желающий украинец сможет провакцинироваться от коронавируса до конца 2021 года. Основная задача государства – провести правильную агитацию за вакцинацию.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко в эфире одного из телеканалов заявил, что каждый желающий украинец сможет привиться против коронавируса до конца следующего года. Об этом сообщает 24 канал.

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Он отметил, что в Украине необходимо правильно агитировать за важность вакцинации. Ведь для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы вакцинировалось максимальное количество людей.

К концу грядущего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины — тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины эффективны и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми. К сожалению, у нас еще есть люди, которые охвачены антивакцинной пропагандой и не хотят вакцинироваться. Нужно, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось,

- рассказал Сергей Комиссаренко.

Ученый добавил, что сейчас некоторые частные фармацевтические компании ведут переговоры о закупке вакцины против коронавируса, в том числе и от китайской Sinovac. Но больше всего Комиссаренко нравится препарат от Moderna, хоть Pfizer не уступает ей в эффективности. А вот клинические испытания китайской вакцины против коронавируса еще не закончены.

Что касается западных вакцин, мне больше всего нравится Moderna, по сравнению с другими вакцинами, например, с Pfizer — они практически одинаковы, но Pfizer требует, чтобы хранение вакцины происходило при очень низкой температуре, – 80, -70 градусов. В Украине пока нет массовой инфраструктуры для поддержания такой температуры при хранении. Moderna позволяет хранение при -20 градусов, а у нас даже торговые сети имеют такие возможности,

- заметил он.

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