COVID-19 все чаще начали болеть молодые люди. Более того, часто умирают вследствие недуга люди в возрасте до 60 лет. Эта тенденция набирает обороты, что является очень опасным.

Такие вещи врачи-клиницисты видят раньше, чем это показывает официальная статистика. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционистка Ольга Голубовская.

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"Сейчас наблюдаем в нашей клинике тенденции к повышению заболеваемости у молодых лиц, и к повышению смертности у этих молодых лиц", – сказала Голубовская.

Вы увидите через несколько недель, когда эта статистика немного подтянется, вы увидите, что у нас смертность в возрасте до 60 лет, скорее всего, вырастет, и мы это видим по клинике,

- добавила врачиха.

Она назвала такую тенденцию чрезвычайно опасной и плохой. Дело в том, что цифры, которые показаны в статистике заболеваний, не могут объяснить всей ситуации с пандемией.

"Мы с вами не знаем, что это за цифра: сколько там бессимптомных – просто с положительным тестом, сколько там малосимптомных, сколько там легкого течения (болезни – 24 канал), среднего, тяжелого. Я считаю, что нужно анализировать, и я думаю это будет сделано", – подытожила Голубовская.

По ее словам, из всех кислородозависимых пациентов в реанимационном вмешательстве могут нуждаться до 20 – 25%.



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