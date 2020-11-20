Госстат обнародовал данные о смертности среди граждан Украины за январь – сентябрь 2020 года. В течение этого периода на территории страны умерли 426 687 человек.

48 372 украинца умерли в течение сентября. Это на 15,4% больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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Вследствие коронавирусной инфекции за первые 9 месяцев пандемии в Украине умерло больше людей, чем от туберкулеза или ВИЧ.

Коронавирус COVID-19 унес жизни 4300 больных;

Туберкулез – 2248;

ВИЧ – 2268;

Болезни органов дыхания унесли жизни 8657 человек. Из них грипп и пневмония – 4820.

Смерти от других болезней

Отдельное внимание стоит уделить болезни системы кровообращения, ведь именно они являются причиной №1 смертности в Украине. За первые 9 месяцев 2020 года они унесли жизни 287 501 человека. Из них 199 095 умерли от ишемической болезни сердца, 2 625 алкогольной кардиомиопатии и 55 876 от цереброваскулярных болезней.

Статистика смертности вследствие других заболеваний:

От новообразований умерли 58 516 человек. У 57 983 из них они были злокачественными;

147 человек умерли от болезней крови и кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма;

Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ унесли жизни 1 671 украинца. Из них большинство (1 505) умерли от диабета,

Вследствие расстройств психики и поведения умерли 753 граждан. В частности, 560 из-за употребления алкоголя.

Болезни нервной системы унесли жизни 3 188 жителей Украины.

Болезни органов пищеварения – 17 269, из которых 1 888 в результате алкогольной болезни печени

Болезни кожи и подкожной клетчатки – 385;

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 333;

Болезни мочеполовой системы – 19 57;

Беременность, роды и послеродовой период – 30;

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – 861;

Врожденные нарушения развития, деформации и хромосомные аномалии – 727;

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках – 14 382.

От самоповреждения умирает больше людей, чем от несчастных случаев

От внешних причин смерти ушел из жизни 20 701 украинец. Больше всего людей умерло в результате самоповреждений, а не несчастных случаев.

Так, за январь – сентябрь в результате своих действий умерло больше украинцев, чем в результате автомобильных аварий, пожаров и попыток убийств.