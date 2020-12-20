По состоянию на 20 декабря в Вооруженных силах коронавирусом болеют 2939 человек. За минувшие сутки подтвердили 66 новых случаев. В то же время 1 человек умер в результате болезни.

COVID-19 в ВСУ: что известно

Всего за время эпидемии в Украине выздоровели 9992 человека. На изоляции (в частности, самоизоляции) сегодня находятся 449 человек. Зато у 58 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

Актуально В Украине за сутки обнаружили 8 325 больных COVID-19

В учреждения здравоохранения госпитализированы 15 человек

59 военный мобильный госпиталь – 4 военнослужащих.

Житомирский военный госпиталь – 3 военнослужащих.

Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" и Военно-медицинский клинический центр Западного региона – по 2 военнослужащих.

Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Мариупольский и Белоцерковский военные госпитали, 65 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья пациентов всех пациентов – удовлетворительное. Они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медиков находится 51 человек

Киевская область – 16 военнослужащих и 5 работников ВСУ.

Львовская и Донецкая области – по 7 военнослужащих.

Житомирская область – 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ.

Хмельницкая область – 3 военнослужащих.

Николаевская и Херсонская области – по 2 военнослужащих.

Днепропетровская, Винницкая и Черкасская области – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья пациентов – удовлетворительное. Можно наблюдать легкое течение заболевания.

Подробнее о летальном исходе

Умер работник Вооруженных сил. Он находился на лечении в городской клинической больнице в Днепре с 27 ноября.

28 числа ПЦР-тест был положительным. На фоне тяжелых сопутствующих заболеваний 19 декабря его состояние критически ухудшилось. К сожалению, реанимация не помогла.

За все время пандемии это 36 смерть в ВСУ, вызванная коронавирусом.

Заметим! В штабе Медсил подчеркивают, что чаще всего военные и работники ВСУ инфицируются во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными). Поэтому просят не подвергать людей опасности лишними контактами и соблюдать основные карантинные правила.