Увольнение руководителя Жолковской ЦРБ, в которой во время обесточивания умерли 2 пациента, должны были рассмотреть на внеочередной сессии Жолковского районного совета. Но ее не могли провести.

Сессия местного совета не состоялась из-за отсутствия кворума, ведь на заседание пришли только 11 из 45 депутатов. Об этом сообщает Zaxid.net.

К теме На Львовщине умерли два пациента на ИВЛ из-за отсутствия электричества

Поскольку для кворума необходимо присутствие не менее 23 депутатов, то заседание просто не состоялось.

У нас двое депутатов умерли, а 12 – сложили полномочия в связи с избранием в другие советы. Семеро депутатов заблаговременно предупредили о своем отсутствии на сессии,

– рассказал глава Жолковского районного совета Роман Горбань.

Совет больше не планирует собираться, ведь вот-вот состоится сессия Львовского районного совета и Жолковский районный совет потеряет свою силу. Последнюю свою сессию жолковские депутаты провели 2 недели назад.

После ликвидации района имущество больницы перейдет в собственность Жолковской ОТО, а личный состав – в подчинение Львовского районного совета.

Сам Горбань заявил, что находится на больничном еще с 24 октября и его отсутствие не связано с инцидентом в больнице. К слову, в день смерти пациентов директор Жолковской больницы Игорь Шевцив тоже оформил себе больничный, поэтому на сессию не явился.

Что следует знать о главе Жолковской больницы Игоре Шевциве

В 2010 году он прошел в районный совет от "Партии регионов", а в 2015 – от "Блока Петра Порошенко".

63-летний Шевцив работает директором Жолковской ЦРБ достаточно долго. И уже 3 года суд рассматривает дело о его причастности к коррупции.

Так, в мае 2017 года он был задержан при получении денег в кабинете – он требовал 500 долларов США за принятие человека в больницу на должность медсестры.

Что известно о смерти пациентов в больнице