Смерть пациентов на Львовщине во время перебоев с электричеством: главного врача не уволили
Увольнение руководителя Жолковской ЦРБ, в которой во время обесточивания умерли 2 пациента, должны были рассмотреть на внеочередной сессии Жолковского районного совета. Но ее не могли провести.
Сессия местного совета не состоялась из-за отсутствия кворума, ведь на заседание пришли только 11 из 45 депутатов. Об этом сообщает Zaxid.net.
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Поскольку для кворума необходимо присутствие не менее 23 депутатов, то заседание просто не состоялось.
У нас двое депутатов умерли, а 12 – сложили полномочия в связи с избранием в другие советы. Семеро депутатов заблаговременно предупредили о своем отсутствии на сессии,
– рассказал глава Жолковского районного совета Роман Горбань.
Совет больше не планирует собираться, ведь вот-вот состоится сессия Львовского районного совета и Жолковский районный совет потеряет свою силу. Последнюю свою сессию жолковские депутаты провели 2 недели назад.
После ликвидации района имущество больницы перейдет в собственность Жолковской ОТО, а личный состав – в подчинение Львовского районного совета.
Сам Горбань заявил, что находится на больничном еще с 24 октября и его отсутствие не связано с инцидентом в больнице. К слову, в день смерти пациентов директор Жолковской больницы Игорь Шевцив тоже оформил себе больничный, поэтому на сессию не явился.
Что следует знать о главе Жолковской больницы Игоре Шевциве
В 2010 году он прошел в районный совет от "Партии регионов", а в 2015 – от "Блока Петра Порошенко".
63-летний Шевцив работает директором Жолковской ЦРБ достаточно долго. И уже 3 года суд рассматривает дело о его причастности к коррупции.
Так, в мае 2017 года он был задержан при получении денег в кабинете – он требовал 500 долларов США за принятие человека в больницу на должность медсестры.
Что известно о смерти пациентов в больнице
- В пятницу, 27 ноября, в Жолковской ЦРБ произошли перебои с электроснабжением.
- В больнице было 2 генератора, но ни один из них не использовали.
- Тогда от дыхательной недостаточности умерли 2 пациента в возрасте 61 и 66 лет, которые находились на искусственной вентиляции легких.
- Специальная комиссия по результатам проверки пришла к выводу, что медики, которые были на дежурстве, сработали правильно, спасая жизни людей ручными методами. В то же время администрация почему-то не подключила реанимацию к резервному питанию.
- В тот же день руководитель больницы Игорь Шевцив оформил больничный.
- Глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил о том, что Шевцива и главу Жолковской РГА Романа Черниховского необходимо уволить.
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