Похоже, локдаун – неотвратимый, поскольку карантин выходного дня не помогает достаточно эффективно бороться с пандемией коронавируса. К тому же ежедневная статистика "задерживается".

Все из-за того, что сейчас тестируют в 6 раз меньше людей, чем могли бы. Об этом рассказала Ольга Стефанишина, представительница комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, в эфире 24 канала. Она также поделилась идеями о том, как правильно ввести локдаун.

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По ее словам, карантин выходного дня показывает снижение статистики только после выходных, потому что тогда делают вдвое меньше тестов. Хотя на это нет никаких оснований. Эпидемиологически он не показал никаких результатов.

Уже сейчас можно говорить о том, что случаев вдвое больше, чем показывает система тестирования. Нынешняя статистика идет с задержками и не полностью правдива,

– сказала нардеп.

В то же время как она подчеркнула, система уже не выдерживает. В больницах – патовая ситуация. Там трудно получить кислородную помощь.

Какие варианты выхода из ситуации

По словам нардепа, самым логичным вариантом будет тот, когда все будут понимать, что происходит. Правительство должно коммуницировать с населением. Бизнес должен знать об ограничениях за 7 дней до того, как их планирует ввести правительство. Правительство должно подготовить действенный пакет экономической поддержки.

"Мы за эффективные меры. Правительство должно использовать в качестве примера страны Европейского союза и их методы борьбы с коронавирусом", – считает Стефанишина.

Справка. По состоянию на 30 ноября в Украине зарегистрировано 732 625 случаев заражения коронавирусом. Из них 9 946 зафиксировали за минувшие сутки.

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