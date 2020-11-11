Сложный период с коронавирусом продлится до апреля, – Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сложный период с коронавирусом в Украине продлится до апреля. Задача правительства, чтобы потери в результате эпидемии были меньшими.
До апреля ситуация с коронавирусом будет сложной
Правительство должно направить все возможные действия на приостановление роста заболеваемости. Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.
К теме Минздрав может попросить ВОЗ направить медиков в Украину из-за коронавируса
Министр отметил, что сегодня, 11 ноября, с диагнозом COVID-19 в стране госпитализированы 28,5 тысяч человек, что в 4,5 раза больше, чем было в сентябре.
Степанов добавил, что кроме лечебного процесса, есть еще эпидемиологический, и речь уже даже не идет о том, чтобы его уменьшить, действия правительства должны быть направлены именно на это (прекращение роста заболеваемости – ред. 24 канал).
Он также спрогнозировал, что Украина, в лучшем случае, получит первые поставки вакцины против коронавируса в конце первого квартала 2021 года.
К теме Украине предложат специальную цену на закупку вакцины против COVID-19, – Ляшко
Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала
Главное о COVID-19 в Украине
- По состоянию на 11 ноября в Украине инфицировались коронавирусом 489 808 человек. Из них выздоровели 221 459 пациентов, однако еще 8 947 умерли от осложнений.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что если не усилить реагирование страны на коронавирусную инфекцию, то уже 10 декабря мест для больных не будет хватать даже в коридорах медицинских учреждений.
- Украина может попросить Всемирную организацию здравоохранения направить медицинских работников в страну.
- Государство перешло на 2 этап противодействия COVID-19 из-за значительного ухудшения ситуации. В частности, больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в десяти областях.
Поделиться новостью