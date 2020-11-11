Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сложный период с коронавирусом в Украине продлится до апреля. Задача правительства, чтобы потери в результате эпидемии были меньшими.

До апреля ситуация с коронавирусом будет сложной

Правительство должно направить все возможные действия на приостановление роста заболеваемости. Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Министр отметил, что сегодня, 11 ноября, с диагнозом COVID-19 в стране госпитализированы 28,5 тысяч человек, что в 4,5 раза больше, чем было в сентябре.

Максим Степанов – глава Минздрава “Мы будем тяжело проходить этот период до апреля. Главное, с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача, чтобы количество этих потерь было как можно меньшим”.

Степанов добавил, что кроме лечебного процесса, есть еще эпидемиологический, и речь уже даже не идет о том, чтобы его уменьшить, действия правительства должны быть направлены именно на это (прекращение роста заболеваемости – ред. 24 канал).

Он также спрогнозировал, что Украина, в лучшем случае, получит первые поставки вакцины против коронавируса в конце первого квартала 2021 года.

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Внимание! 11 ноября Кабинет Министров проголосовал за введение карантина выходного дня. Новые ограничения начнут действовать уже с 14 – 15 ноября. Кроме того, Украина возвращается к общенациональному карантину вместо адаптивного.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

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