В следующем году от коронавируса планируют вакцинировать 50% украинцев
В Украине в 2021 году намерены вакцинировать от коронавируса 50% населения. Однако в первую очередь прививки будут делать определенным категориям граждан.
Половина населения – это почти 21 милион украинцев. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "РБК-Украина".
К теме В Украине можно будет отказаться от вакцинации: как будет действовать презумпция несогласия
Минздрав планирует, что в 2021 году будут вакцинировать людей по различным группам риска и профессиональным признакам, а также в связи с различными заболеваниями и по возрасту.
Кого будут вакцинировать
- Медиков. В частности, тех, которые непосредственно участвуют в борьбе с COVID-19 – 402,2 тысячи человек;
- военнослужащих-участников Операции объединенных сил – 41 тысяча;
- социальных работников – 156,9 тысячи;
- людей, проживающих в учреждениях длительного ухода, и персонал этих заведений – 136,5 тысячи;
- людей в возрасте от 60 лет и старше – почти 9,8 миллиона;
- учителей и других образовательных работников – 1,43 миллиона;
- работников структур госбезопасности: военных, полицию, Нацгвардию, СБУ и Госслужбу по чрезвычайным ситуациям – 570,7 тысячи;
- заключенных – 65,8 тысячи;
- взрослых от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями – 6,37 миллиона;
- других профессиональных групп и категорий населения – 1,72 миллиона.
Кстати Открытые курорты и церкви: в Минздраве рассказали, что будет работать во время локдауна в январе
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
В следующем году от коронавируса планируют вакцинировать 50% украинцевсегодня , 19:02
-
Новости о коронавирусе 3 декабря: новые условия карантина в Украине, работа церквей на Рождество4 декабря , 06:00
-
Мертвые с живыми в одной палате: Степанов отреагировал на ситуацию в больнице Одессы3 декабря , 19:00