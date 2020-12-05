В Украине в 2021 году намерены вакцинировать от коронавируса 50% населения. Однако в первую очередь прививки будут делать определенным категориям граждан.

Половина населения – это почти 21 милион украинцев. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "РБК-Украина".

К теме В Украине можно будет отказаться от вакцинации: как будет действовать презумпция несогласия

Минздрав планирует, что в 2021 году будут вакцинировать людей по различным группам риска и профессиональным признакам, а также в связи с различными заболеваниями и по возрасту.

Кого будут вакцинировать

Медиков. В частности, тех, которые непосредственно участвуют в борьбе с COVID-19 – 402,2 тысячи человек;

военнослужащих-участников Операции объединенных сил – 41 тысяча;

социальных работников – 156,9 тысячи;

людей, проживающих в учреждениях длительного ухода, и персонал этих заведений – 136,5 тысячи;

людей в возрасте от 60 лет и старше – почти 9,8 миллиона;

учителей и других образовательных работников – 1,43 миллиона;

работников структур госбезопасности: военных, полицию, Нацгвардию, СБУ и Госслужбу по чрезвычайным ситуациям – 570,7 тысячи;

заключенных – 65,8 тысячи;

взрослых от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями – 6,37 миллиона;

других профессиональных групп и категорий населения – 1,72 миллиона.

Кстати Открытые курорты и церкви: в Минздраве рассказали, что будет работать во время локдауна в январе