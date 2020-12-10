Эксперты утверждают, что если бы 95% населения США носили защитную маску для лица, это могло бы спасти почти 130 000 жизней к февралю 2021 года.

Эта статистика базируется на общедоступных данных на момент публикации. Исследователи предупреждают, что некоторая информация может быть устаревшей. Анализ опубликован в журнале Nature.

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Если бы от 22 сентября 2020 года 95% населения США носили маску, то можно было бы сохранить жизнь 85 284 – 170 867 человек до конца февраля 2021 года. И даже если бы маску носили хотя бы 85%, можно было бы предотвратить 60 731 – 133 077 смертей.

Почему нужно носить защитную маску

Несколько недель назад Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что маска защищает не только людей вокруг, но и человека, который ее носит. Такой вывод сделали на основе 7 проведенных исследований.

Согласно данным CDC, увеличение оборота масок лишь на 15% не только может избавить от необходимости введения локдауна, но и помочь экономике.

Несмотря на результаты исследования, предупреждения и штрафы, жители США до сих пор не носят масок в количестве, необходимом для сдерживания коронавируса. Недавно ученые из IHME подсчитали, что национальное использование масок составляет около 67%.

К сожалению, вопрос масочного режима превратился в борьбу политики против науки по всему миру. Многие люди убеждены, что это заговор правительства, фармкомпаний или же что длительное ношение защитной маски плохо влияет на здоровье.

Ситуация с ношением масок в Украине

4 декабря социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, на сколько украинцы придерживаются масочного режима.

В результате 35% опрошенных сообщили, что постоянно носят маски.

63% респондентов сообщили, что носят их только в местах большого скопления людей, в частности в транспорте и магазине.

В то же время 2% украинцев признались, что пренебрегают этим средством защиты.

Кроме этого, лишь 70% опрошенных людей считают коронавирус реальной угрозой для себя и семьи.

Между тем множество украинцев пренебрегают сменой или стиркой масок и носят их кое-как.



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