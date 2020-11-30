Сколько времени нужно уделить физической активности, если провели день за компьютером
Физическая активность нужна нам для хорошего самочувствия и здоровья в целом. Более того, неподвижное сидение за компьютером всегда следует компенсировать, иначе организм будет функционировать хуже.
Ученые провели исследование о важности физической активности
Но что делать, если в течение всего дня вы были заняты учебой, работой или переговорами через зум, а возможности заняться спортом или даже элементарно подвигаться – не было
Международная группа ученых провела масштабное исследование, результаты которого опубликовали в Британском журнале спортивной медицины.
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В целом в исследовании приняли участие 44 370 человек из разных стран, которые носили фитнес-трекеры.
Преждевременную смерть провоцирует сидячий образ жизни
Исследователи пришли к выводу, что риск смерти среди людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, увеличивался по мере того, как сокращалось время, затраченное на физическую активность.
Всего 30 – 40 минут физической активности умеренной или высокой интенсивности в день способны компенсировать 10 часов неподвижного сидения. Важно то, что это не обязательно должен быть спорт.
Это могут быть езда на велосипеде, быстрая ходьба и даже работа в саду.
То есть, даже полчаса умеренной физической нагрузки могут снизить риск ранней смерти и помочь организму быть здоровым.
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